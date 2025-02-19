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متهمون بقتل 4 أشخاص.. إحالة أوراق 5 أشقاء في قنا للمفتي

03:22 م الأربعاء 19 فبراير 2025

محاكمة تعبيرية

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قنا-عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار علي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية، يوسف الشيخ وكرم الطاهر وقاسم الشيخ، 5 أشقاء ، وآخر، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل 4 أشخاص ، بسبب خلافات على محجر بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 4 يونيو 2023، وجهت جهات التحقيق للمتهم يوسف.ع.ا، وأشقائه شاهين ومحمد والبدري وسعيد، ونشأت.ب.ب، تهمة قتل المجني عليهم حسني.ه.ح، وعلي.ف.ا، ومصطفى.م.غ، وابوالعزايم.م.ف، والشروع في قتل سعيد.ي.ا، في يونيه 2023 ، بسبب خلافات على محجر بقرية أبو دياب غرب في دشنا.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 8893 لسنة 2023 جنح دشنا، والمقيدة برقم 2093 لسنة 2023 كلي قنا ، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي وتحديد دور ابريل المقبل للنطق بالحكم.

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إحالة أوراق للمفتي جنايات نجع حمادي جريمة قتل قنا
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