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10 مصابين في تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالغربية (صور)

05:58 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالغربية
  • عرض 5 صورة
    تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالغربية
  • عرض 5 صورة
    تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالغربية
  • عرض 5 صورة
    تصادم ميكروباص ونقل ثقيل بالغربية
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الغربية - مروة شاهين:

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على طريق طنطا - كفر الزيات، بالقرب من قرية كفر الحما. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع التصادم، ما أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبيّن إصابة 10 أشخاص. وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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حادث تصادم تصادم ميكروباص أمن الغربية
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