تشييع جثامين شابين ماتوا في حادث تصادم مروع بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شيع أهالي قرية شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جثماني شابين لقيا مصرعهما في مدخل قريتهم أثناء استقلالهم دراجات نارية واصطدامهم بالمواجهة في منحنى الطريق، حيث شارك مئات الأهالي في توديعهما وسط حالة من الحزن.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع: "رضا أحمد كريم الدين" و"عبد الصمد أحمد قنديل" من قرية شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور إثر اصطدامهما ببعض بالدراجات النارية، ونقل جثامين الشابين إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة.

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