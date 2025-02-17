مصرع شابين في حادث تصادم مروع بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شابان مصرعهما في مدخل قرية شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك جراء تصادم دراجتين ناريتين.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع :"رضا أحمد كريم الدين" و"عبد الصمد أحمد قنديل" من قرية شبرا زنجى التابعة لمركز الباجور إثر اصطدامهم ببعض بالدراجات النارية، ونقل جثامين الشابين إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة.

ويستعد الأهالي لتشييع جثامين الضحايا عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين.