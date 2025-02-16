محافظ أسيوط يحث الطالبات على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بمنطقة عزبة السجن بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني. تأتي هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية لتفقد مدارس المحافظة بمختلف أنواعها.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسهير عثمان، مديرة المدرسة.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية، وهنأ الطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنياً لهن التوفيق والنجاح، وأكد على أهمية الاجتهاد في تحصيل الدروس والتسلح بالعلم لبناء الوطن، كما اطمأن على انتظام الدراسة وتحاور مع الطالبات والمعلمات، مشدداً على أهمية الحوار والمناقشة.

وواصل المحافظ جولته بتفقد الصفوف الدراسية للصف الثالث الإعدادي، وحث الطالبات على المشاركة في مجموعات التقوية المجانية لتحسين مستواهن التعليمي وتخفيف الأعباء عن الأسر، كما استمع إلى شرح من مديرة المدرسة حول عدد الفصول الدراسية والطالبات.

أكد المحافظ على مسئولي التربية والتعليم بمتابعة انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وتنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحفيزهم على الالتزام والتحصيل الدراسي.