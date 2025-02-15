مخدة وبطانية ورمال.. 15 صورة من داخل شقة "سفاح المعمورة" في الإسكندرية

40 سائحًا على متنها.. تفاصيل عملية تعويم باخرة شحطت في نيل المنيا -فيديو

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الضحية الثالثة للمحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك لبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها بعد اكتشافها في حالة تحلل.

ورصد "مصراوي" في جولة داخل الشقة التي استخدمها المتهم لدفن ضحيته الثالثة وجود متعلقات من بينها مخدة وبطانية وأكوام من الرمال كان يغطي بها المتهم جثة ضحيته.

كانت قوات الشرطة والبحث الجنائي استخرجت جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

ووفقًا لأقوال شهود العيان، تعرف أهالي المنطقة وملاك العقار المذكور بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة على المتهم "ن.أ" 51، سنة، بعد الكشف قتله سيدتين بشقة في المعمورة.

وأبلغ ملاك العقار قوات الشرطة أن المتهم كان لديهم في شقة بالطابق الأرضي قبل سنوات ومازالت مغلقة منذ غادرها، وأنهم يشتبهون في احتمالية وجود ضحايا آخرين داخلها ليتم اكتشاف جثة الضحية الثالثة.

وكان قرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.

اقرأ أيضًا:

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور