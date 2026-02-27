كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت دار الأوبرا، إقامة معرض تصوير فوتوغرافي للفنان المصري العالمي أشرف طلعت، وذلك في قاعة صلاح طاهر، وسط حضور عدد من الفنانين ومحبي فن التصوير.

وضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس رؤيته الإبداعية في توثيق الثقافات المختلفة، حيث عرض الفنان صورًا تجسد مشاهد من دولة نيبال، بما تحمله من تنوع بين سكان جبال الهيمالايا وسكان الوديان، إضافة إلى الطقوس والعادات والتقاليد التي تميز المجتمع هناك.

وشهد الحدث إقبالًا لافتًا من الزوار، الذين أشادوا بجودة الأعمال المعروضة وعمق الفكرة الفنية، مؤكدين أهمية مثل هذه المعارض في دعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز حضور التصوير الفوتوغرافي في المشهد الإبداعي.