مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

أرني سلوت: "الناس يتفاجأون عندما لا يسجل صلاح"

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عن مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويواجه الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي، جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني، على التوالي.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

وجاءت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

ريال مدريد - مانشستر سيتي

تشيلسي - باريس سان جيرمان

ليفربول - جالطة سراي

توتنهام - أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ - أتلانتا

أرسنال - بايرليفركوزن

برشلونة - نيوكاسل

جليمت - لشبونة

اقرأ أيضًا:

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟

ديانج والشحات الأبرز.. 7 لاعبين في الأهلي تنتهي عقودهم في 2026



