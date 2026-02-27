مباريات الأمس
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

كتب : هند عواد

01:28 م 27/02/2026
    قرعة دوري أبطال أوروبا
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 3
    جلسة تصوير محمد صلاح لبطولة دوري أبطال أوروبا 2
    عمر مرموش
    عمر مرموش (1)
    عمر مرموش (2)

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، عن مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويواجه الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، لاعبا ليفربول ومانشستر سيتي، جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني، على التوالي.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

وجاءت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، كالآتي:

ريال مدريد - مانشستر سيتي

تشيلسي - باريس سان جيرمان

ليفربول - جالطة سراي

توتنهام - أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ - أتلانتا

أرسنال - بايرليفركوزن

برشلونة - نيوكاسل

جليمت - لشبونة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أوروبا قرعة دوري أبطال أوروبا منافس صلاح في دوري الأبطال منافس مرموش في دوري الأبطال

