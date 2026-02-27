يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مستوى الدولي المصري محمد صلاح، مشيرا إلى أنه في النهاية سيعود للتسجيل.

وقال سلوت، في المؤتمر الصحفي لمباراة وست هام يونايتد: "مستوى صلاح؟ أعتقد أنه ينبغي عليّ حينها الخوض بتفصيل أكبر في أدائه، وهذا ما نفعله معًا، وربما ليس هذا هو المكان والزمان المناسبين لذلك هنا (في المؤتمر الصحفي)".

وأضاف: "نحن معتادون على تسجيل محمد الكثير من الأهداف، وربما يكون هذا هو الفرق الأكبر في أدائه أو في وقت لعبه حاليًا، لكننا نعلم أيضًا أنه حتى في عهدي، حدث هذا من قبل، لا أعرف تحديدًا ما إذا كان قد حدث في تسع مباريات متتالية، لكنني تلقيت هذه التساؤلات سابقًا: لم يسجل في ثلاث مباريات، أو لم يسجل في خمس، أو لا أعرف الأرقام الدقيقة، لكنني أعلم أيضًا أنه في النهاية، يعود دائمًا إلى التسجيل".

وأوضحت: "وهذا هو التحدي الذي يواجهه الآن، والذي نواجهه جميعًا - ضمان عودته للتسجيل - فهو ليس مهاجمنا الوحيد الذي لا يسجل حاليًا بالقدر المعتاد من الأهداف. لذا، لا يقتصر الأمر على التركيز عليه وحده نظرًا لما قدمه للنادي، بل إن هوغو إكيتيكي وكودي جاكبو لم يسجلا الكثير من الأهداف مؤخرًا أيضًا".

واختتم سلوت: "لذا، مرة أخرى، علينا تحسين أداء الفريق ككل، من الجيد أننا نحافظ على نظافة شباكنا، مما يعني أنهم ليسوا بحاجة لتسجيل الكثير من الأهداف، مع ذلك، سجلنا ستة أهداف أمام كاراباخ، وأربعة أهداف في مباراة أخرى أمام نيوكاسل".

