شهدت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بـأسيوط ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات إقبال المهندسين، مع تزايد توافدهم على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم قبل الساعات الأخيرة من إغلاق صناديق الاقتراع، في انتخابات التجديد النصفي.

اللجنة القضائية: الانتخابات تسير في أجواء هادئة ومنضبطة

أكد المستشار طاهر عبد الوارث عثمان، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن دون أية مشكلات، وفي أجواء يسودها الانضباط والهدوء.

وشدد رئيس اللجنة العامة على التزام اللجنة القضائية بالحياد الكامل والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

التزام واحترام متبادل بين المرشحين

وأوضح رئيس اللجنة العامة أن الانتخابات لم تشهد أية حالات خروج عن المألوف، وأن الأجواء تتسم بروح الود والاحترام المتبادل بين المرشحين وأنصارهم، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية المتبعة منذ بدء التصويت، والتي أسهمت في خروج اليوم الانتخابي بصورة حضارية تليق بالنقابة وأعضائها.

مواعيد إغلاق اللجان وبدء الفرز

وأضاف رئيس اللجنة، أنه من المقرر غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لكل من يتواجد داخل الحرم الانتخابي في هذا التوقيت بالإدلاء بصوته، على أن تبدأ فورًا عقب الإغلاق أعمال فرز الأصوات وفقًا للإجراءات القانونية وتحت إشراف قضائي كامل.

رئيس لجنة الانتخابات: الإقبال فاق التوقعات

من جانبه، أكد المهندس محمد رمضان عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية، أن حجم الحضور والإقبال حتى الآن فاق التوقعات، خاصة في ظل الأجواء الرمضانية، مشيرًا إلى أن هذا التوافد يعكس حرص المهندسين على المشاركة الفاعلة في اختيار من يمثلهم خلال الدورة المقبلة.

وعي نقابي وروح مسؤولية

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تجري بانتظام تام دون رصد أية مخالفات مؤثرة، في ظل التزام الجميع بالقواعد المنظمة، مؤكدًا أن المشهد داخل اللجان يعكس وعيًا نقابيًا راقيًا وروحًا من المسؤولية المشتركة بين جميع المشاركين.

تنظيم محكم لتيسير عملية التصويت

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد علي الخطيب، عضو لجنة الانتخابات بأسيوط، أن التكثيف التنظيمي داخل اللجان أسهم في تسهيل إجراءات التصويت وتقليل زمن الانتظار، مؤكدًا أن اليوم الانتخابي يمثل عرسًا ديمقراطيًا يجسد قيم المهنة وأخلاقياتها، خاصة في شهر رمضان الكريم.

تأمين محيط اللجان دون تدخل

وتتواجد قوات الأمن خارج محيط مبنى النقابة لتأمين اللجان ومنع أية تكدسات أو مشكلات محتملة، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان، التي تستمر حتى الآن في أجواء من الهدوء والتناغم بين جميع الأطراف.