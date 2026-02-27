شهدت واقعة مأساوية مصرع الطالب "زياد.م.ع.ا"، بالصف الأول الثانوي، إثر اصطدام قطار به، وذلك بعد يوم واحد من دفن جده بقرية الرمالي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

نُقل الشاب إلى مستشفى النيل بالمؤسسة، حيث أكد الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته، فيما يجري إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي الرمالي عقب انتشار نبأ الوفاة، خاصة أن الفقيد كان قد ودع جده قبل ساعات قليلة من رحيله.