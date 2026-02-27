كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.