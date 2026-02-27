إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:49 م 27/02/2026

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

644272646_1346043634220867_8075579724062960794_n

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد شبورة مائية سواحل البحر الأحمر أمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
أخبار مصر

انخفاض الحرارة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
"نجمة منفصلة".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
دراما و تليفزيون

"نجمة منفصلة".. تعرف على ضحية "رامز ليفل الوحش" الليلة
شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
جنة الصائم

شاهد| خشوع وإتقان إمام القبلة البصير رمضان خليف في أولى ليالي إمامته بالجامع
بعد واقعة "علم الكيان".. 3 عقوبات رادعة تنتظر "مهندس كرداسة"
حوادث وقضايا

بعد واقعة "علم الكيان".. 3 عقوبات رادعة تنتظر "مهندس كرداسة"
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان