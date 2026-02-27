شهد مزلقان القراريش بمحافظة الأقصر، اليوم، خروج جرارين من القطار رقم 977 الإسباني المطوّر عن القضبان، وذلك أثناء توجهه في رحلته المعتادة إلى القاهرة، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث اقتصر على خروج أول عربيتين (الجرارين) عن القضبان، فيما لم تسجل أي خسائر بشرية، وسط حالة من الاطمئنان بين الركاب.

وانتقلت الأجهزة المعنية وفرق الطوارئ بهيئة السكة الحديد إلى موقع البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لرفع آثار الواقعة وإعادة القطار إلى مساره، إلى جانب فحص شريط السكة الحديد للتأكد من سلامته قبل استئناف الحركة بشكل كامل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن حركة القطارات تأثرت بشكل جزئي ومؤقت لحين الانتهاء من أعمال المعالجة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت في فحص أسباب خروج الجرارين عن القضبان، وفتح تحقيق فني للوقوف على ملابسات الواقعة.