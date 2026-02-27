إعلان

وزير الخارجية العماني: السلام بين أمريكا وإيران بات في متناول أيدينا

عبدالله محمود

09:10 م 27/02/2026

السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني

عبدالله محمود:

قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أنه أطلع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، على تفاصيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران والتقدم المحرز حتى الآن

وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحات إعلامية مساء الجمعة، أنه يتطلع إلى إحراز مزيد من التقدم الحاسم خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن السلام بين أمريكا وإيران بات في متناول الأيدي.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، بأن وزير الخارجية العماني، سيعقد اجتماعا اليوم الجمعة في واشنطن مع نائب الرئيس الأمريكي، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة.

تأتي هذه المقابلة في أعقاب سلسلة من المحادثات المكثفة التي تهدف إلى نزع فتيل الأزمة، وتفادي شن هجمات أمريكية محتملة على أهداف إيرانية، في ظل تصعيد غير مسبوق.

