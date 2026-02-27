شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، واقعة تعدٍ على عدد من الصحفيين أثناء أداء عملهم في تغطية فعاليات التصويت، التي تُجرى بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

ووفقًا لشهود عيان من الصحفيين المتواجدين بالمقر، فقد تعرض عدد من مراسلي المواقع الإخبارية والمصورين لاعتداء لفظي من أحد أفراد اللجنة الانتخابية، تخلله توجيه عبارات مسيئة، قبل أن يتطور الأمر إلى احتكاك جسدي ومحاولة إخراجهم من محيط اللجان، رغم تواجدهم لتغطية الحدث في إطار مهني.

وأكد الصحفيون المتضررون أن الواقعة تمثل إهانة مباشرة لهم وللمهنة، مشيرين إلى أنهم كانوا يؤدون دورهم في نقل مجريات العملية الانتخابية للرأي العام، دون تدخل في سير التصويت. وأعلنوا انسحابهم الكامل من تغطية أعمال الجمعية العمومية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التعامل غير اللائق" ومنعهم من استكمال مهامهم الصحفية.