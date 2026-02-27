إعلان

لحظة طرد الصحفيين من انتخابات مهندسي الإسكندرية: مش عاوزين تغطية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

04:59 م 27/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لحظة طرد الصحفيين من انتخابات مهندسي الإسكندرية (2)
  • عرض 3 صورة
    لحظة طرد الصحفيين من انتخابات مهندسي الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، واقعة تعدٍ على عدد من الصحفيين أثناء أداء عملهم في تغطية فعاليات التصويت، التي تُجرى بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

ووفقًا لشهود عيان من الصحفيين المتواجدين بالمقر، فقد تعرض عدد من مراسلي المواقع الإخبارية والمصورين لاعتداء لفظي من أحد أفراد اللجنة الانتخابية، تخلله توجيه عبارات مسيئة، قبل أن يتطور الأمر إلى احتكاك جسدي ومحاولة إخراجهم من محيط اللجان، رغم تواجدهم لتغطية الحدث في إطار مهني.

وأكد الصحفيون المتضررون أن الواقعة تمثل إهانة مباشرة لهم وللمهنة، مشيرين إلى أنهم كانوا يؤدون دورهم في نقل مجريات العملية الانتخابية للرأي العام، دون تدخل في سير التصويت. وأعلنوا انسحابهم الكامل من تغطية أعمال الجمعية العمومية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التعامل غير اللائق" ومنعهم من استكمال مهامهم الصحفية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين نقابة المهندسين انتخابات المهندسين بالإسكندرية نادي المهندسين سابا باشا اعتداء على صحفيين أزمة الصحفيين في المهندسين فضيحة انتخابات المهندسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
دراما و تليفزيون

بطلة عفريتة إسماعيل ياسين.. وفاة الفنانة كيتي عن 96 عامًا
يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة
أخبار مصر

صور حديثة ترصد آخر تطورات إزالة كوبري السيدة عائشة
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان