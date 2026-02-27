الداخلية تكشف حقيقة اختفاء "فتاة ملوى" التحريات: عنف والدها السر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن مناشدة بعض الأشخاص الأجهزة الأمنية مساعدتهم فى العثور على فتاة متغيبة بمركز ملوى بالمنيا.

تلقى قسم شرطة ملوى بالمنيا بتاريخ 25 فبراير بلاغًا من عامل مقيم بدائرة المركز بتغيب كريمته (سن 16) عقب خروجها من المنزل بتاريخ 23 الجارى، لوجود خلافات عائلية وأسرية وكثرة تعنيفه لها وعلل عدم الإبلاغ فـي حينه لإنشغاله فـى البحث عنها ولم يتهم أحد بالتسبب فـى غيابها.

عقب تقنين الإجراءات حددت أجهزة الأمن مكان تواجد المتغيبة المذكورة، و بسؤالها أقرت بقيامها بترك المنزل بمحض إرادتها لذات الأسباب، ونفت تعرضها لأى مكروه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.