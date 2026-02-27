لقي سائق ميكروباص مصرعه، فيما أُصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة وسقوطها في ترعة الرياينة بمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر، عقب اصطدامها بأتوبيس سياحي، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها في المياه.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق الميكروباص ويدعى أحمد محمد مصطفى، حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتسبب الحادث عن إصابة كل من: أحمد محمد علي مصطفى (39 عامًا – العديسات قبلي) بإصابات في الوجه والرأس وحالته غير مستقرة، وكيرلس عدلي شحات (27 عامًا – الحبيل) بجرح في الوجه وإصابة بالظهر، وعلي سعدي حسن (40 عامًا – الأقصر) بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ربيع عبدالقادر (41 عامًا – الفيوم) بجروح متفرقة بالجسم وتم نقله إلى غرفة الجراحة، وتغريد جلال مرعزي علي (5 سنوات – قوص) بجروح متفرقة، وهاني سعدي حسن سلام (41 عامًا – كيما – أسوان) بإصابة في الرجل اليسرى، وآية حمال خليفة (25 عامًا – الأقصر) بكدمات متفرقة

كما ضمت قائمة المصابين: عاطف محمود محمد (51 عامًا – أسوان) بجروح متفرقة، والسيسي جلال ميرغني (11 عامًا – قوص) بكدمة في الرجل اليسرى، ومصطفى السبع عبداللاه مصطفى (22 عامًا – سوهاج) بجروح متفرقة، ومينا عماد فليب (33 عامًا – قنا) بإصابة في الرجل اليسرى، ومحمد هاني سعدي حسن (9 سنوات – الأقصر) بجرح في الوجه وكدمة بالظهر، ومي عاشور شحات علي (20 عامًا – الأقصر) بإصابة في الوجه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.