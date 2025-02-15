إصابة 5 طلاب في حادث على الصحراوي الغربي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 طلاب جامعة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدينة غرب قنا على الطريق الصحراوي الغربي بمركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 طلاب جامعة من مركز أبوتشت خلال ذهابهم لدراستهم في قنا، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.