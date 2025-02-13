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محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (صور)

09:53 م الخميس 13 فبراير 2025
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    محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (4)
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    محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (3)
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    محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (6)
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    محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (7)
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    محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان (5)
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أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، فعاليات الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد النصر، بحضور المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، واللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد، والشيخ سمير خليل، مدير مديرية الأوقاف، إلى جانب القيادات الدينية والتنفيذية والعسكرية والأكاديمية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمات لكل من الشيخ محمود مصطفى، مدير إدارة أوقاف أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز، وكيل مشيخة الأزهر الشريف، حيث تحدثوا عن فضل ليلة النصف من شعبان وأهميتها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأكد المتحدثون أن تحويل القبلة جاء استجابةً لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعكس مكانته الرفيعة، مشيرين إلى أن شهر شعبان يُرفع فيه العمل إلى الله، وتُستجاب فيه الدعوات.

واختُتمت الفعاليات بتقديم مجموعة من الابتهالات الدينية التي تناولت فضائل هذه الليلة المباركة.

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محافظ أسوان احتفال الأوقاف ليلة النصف من شعبان
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