حملة تموينية على المخابز بجنوب سيناء تكشف تلاعبا بالأوزان

جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة تموينية على المخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بمدن "شرم الشيخ، رأس سدر، أبورديس، الطور، وادي فيران"، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع مظاهر الغش والسلع المنتهية الصلاحية، وضبط الأسواق والإعلان عن الأسعار.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى خلال هذه الحملات تحرير 80 محضر متنوع، بواقع 5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وتصرف أحد المخابز البلدية المدعمة فى 5 شكاير دقيق مدعم من حصته استخراج 87.5%، وزن الشيكارة 50 كيلو جرام، إضافة 2 محاضر ضبط كمية من الأرز والسكر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير، بوزن 100 كيلو.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى أيضا تحرير محضر ضبط 25 كيلو دواجن مذبوحة خارج المجازر البيطرية، و 2 محضر انتهاء صلاحية إحداهما لسوبر ماركت ضبط والتحفظ على 375 قطع حلوى متنوعة جميعها منتهية الصلاحية، والآخر لأحد المخازن الغير مرخصة بعد ضبط 165 كيلو بودرة إطفاء منتهية الصلاحية، و محضر عدم إعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز لأحد مستودعات البوتاجاز.

وتابع: كما جرى تحرير 9 محاضر بيع بأزيد من السعر، و60 محضر عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وأكد أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.