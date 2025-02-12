بعد مُجازاتهما.. مدرسة بحر البقر تُرحّب بمعلمة قبّلت يد زوجها في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبلت مدرسة شهداء بحر البقر الثانوية المشتركة، وكيلة مدرسة ثانوية بمركز الحسينية، بالترحاب في أول يوم عمل لها بذات المدرسة، بعد توقيع الجزاء عليها من قبل الإدارة التعليمية التابعة لها، بسبب فيديو وثق تقبيلها يد زوجها وجبينه وإهدائه باقة من الورود في طابور الصباح بإحدى المدارس بمحافظة الشرقية.

وتناول منشور عبر فيس بوك للصفحة الرسمية لمدرسة شهداء بحر البقر الثانوية المشتركة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الترحب بوكيلة المدرسة التي أصبحت وزوجها مدير إحدى المدارس الابتدائية حديث السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية الأسبوع الجاري.

وجاء نص المنشور: "مرحبًا بالمعلمة نتشرف نحن وتتشرف مدرسة شهداء بحر البقر الثانوية المشتركة بإضافة زهرة جميلة إلى مدرستنا، وكيلة جديدة للمدرسة، ونسأل الله لها السداد والتوفيق"، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل رواد فيس بوك مرحبين بالمعلمة وداعمين إياها على موقفها واصفين إياه بالعمل الجميل الطيب.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، بعد تداول مقطع فيديو من صفحة فيس بوك تحمل اسم "مس رضا" يوثق تقبيل سيدة ليد رجل وجبينه في طابور مدرسي وسط الطلاب والمعلمين، مهدية إياه باقة من الورود، معلقة على الفيديو "ما تستنيش يجيبلك ورد، هاتي ورد وروحيله انتي وكوني سند له زي ما هو سندك".

وتبين أن الفيديو الموثق لوكيلة مدرسة ثانوية وهي زوجة لمدير مدرسة ابتدائي "بطلا الفيديو الشهير"، ذهبت إليه قبل بدء يومها الدراسي في المدرسة محل عملها، حاملة باقة من الورود متجهة إليه منحنية على يديه مقبلة إياها وجبينه، ثم التقطت المايكروفون وامتدحته بكلمات مؤثرة أمام الطلاب والمعلمين.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع تباينت اراء رواد فيس بوك ما بين مؤيد للفعل معتبرينه سلوك طيب ورومانسي، وآخرين مستنكرين تصرفهما وأن المدرسة ليست مكانه، فيما اتخذت الإدارة التعليمية بالحسينية قرارًا بمجازاة الزوجين بأسبوع خصم من راتبهما ونقلهما إلى مدرسة شهداء بحر البقر الثانوية المشتركة.

وذكرت المعلمة في حديث لـ"مصراوي" أنها أقدمت على ما وثقه الفيديو من تقبيل يد زوجها وإهدائه باقة ورد خاصة أنه كان يمر بضائقة نفسية كما كان في فترة نقاهة بعد إجراء جراحة في القلب وأرادت عمل مفاجأة له تطيب خاطره وتشد أزره وذهبت له في المدرسة لتتفاجيء بما حدث لها "أنا كنت عايزة أفرحه ولكن فوجئت برد الفعل وخفت عليه يتعب أكتر".

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