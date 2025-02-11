قبلت يد زوجها وجبينه في طابور الصباح.. هل تستحق مُعلمة الشرقية العقاب؟ (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أحالت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية زوجين يعملان بالتدريس في إدارة الحسينية التعليمية إلى الشؤون القانونية للتحقيق على خلفية تداول مقطع فيديو وثق قيام الزوجة، والتي تشغل منصب وكيلة مدرسة، بتقبيل زوجها مدير المدرسة وإهدائه باقة من الورود خلال طابور الصباح المدرسي.

الفيديو المتداول أثار جدلًا واسعًا وتبيانًا في ردود فعل متابعيه على منصة التواصل فيسبوك، خاصة بعد تعليق الزوجة عليه بعبارة: "ما تستنيش يجيبلك ورد، هاتيله وروحيله أنتي".

التعليم: فعل يمس بالعملية التعليمية

وفي تصريح خاص لموقع مصراوي، أوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه في يوم الأحد الماضي، زارت السيدة "ر.إ"، وكيلة المدرسة، زوجها "أ.س"، مدير المدرسة الابتدائية، وقدمت له الورود وقبلت يده وجبهته أمام الطلاب والمعلمين خلال الطابور الصباحي، وسط تصفيق الحضور.

وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء المعلمة لسؤالها عن الواقعة، حيث أفادت بأنها أرادت مفاجأة زوجها وتقديم الدعم المعنوي له بعد مروره بضائقة نفسية، مؤكدةً أنها لم تدرك أن تصرفها قد يسيء للعملية التعليمية.

وأضاف المصدر أن إجراءات قانونية لازمة ستتخذ بحق الزوجين، بعد انتهاء التحقيق معهما بالشؤون القانونية في الإدارة التعليمية.

هل الواقعة تستحق التحقيق؟

وقد أثار مقطع الفيديو المتداول ردود فعل كبيرة على "فيسبوك"، وامتدح العديد من الرواد تصرف الزوجة، الذي اعتبروه عفويًا معبرًا عن الحب والتقدير للزوج، ودليلًا على العلاقة الطيبة بينهما، وهما من هذه الوجهة قدما مثالًا جيدًا للطلبة لا يستحق العقاب.

وقد اعتبر كثير من المتفاعلين مع المقطع فعل الزوجة عاكسًا لقيم إيجابية في المجتمع، مشيرين إلى أن الزوجة بادرت بإظهار الاحترام والتقدير لزوجها بشكل علني.

إلا أنه في المقابل، انتقد البعض هذا التصرف داخل المدرسة. ويرى هؤلاء أن المدرسة ليست المكان المناسب للتعبير عن المشاعر الرومانسية، حتى وإن كان الفعل جميلًا في ذاته.