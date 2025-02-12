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بالصور- ضبط 41 ألف لتر عطور مجهولة المصدر في الشرقية

03:28 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، أنها وجهت ضربة موجعة لأصحاب المخازن غير المرخصة في مجال العطور والروائح من خلال الرقابة التموينية.

وأوضحت المديرية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قورة وأبو طالب صلاح الدين، مجدي فرج ومصطفى الشحات للعمل بدائرة مركز ومدينة بلبيس.

تمكنت الحملة من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص لتعبئة العطور والروائح وتم التحفظ على 41 ألف و600 لتر روائح عطرية مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4829 جنح بلبيس.

جاء ذلك بتوجيهات المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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عطور مجهولة المصدر الشرقية مديرية التموين
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