2 فرخة بـ 135 جنيه والأرز 25 جنيه.. إقبال كبير على معرض "أهلاً رمضان" في بورسعيد - صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد معرض "أهلاً رمضان" في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين فور افتتاحه، والذي تنظمه الغرفة التجارية أمام مسجد الكريم بنهاية شارع كسرى.

وتضمن المعرض، المُقام على مساحة 1000 متر مربع، تخفيضات على الأسعار داخل 23 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك. وقد بلغ سعر كيلو البط الفلاحي 100 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا، وكيلو صدور الدجاج المخلية (بانيه) 200 جنيه بدلًا من 230 جنيهًا، وكيلو اللحم المفروم 200 جنيه بدلًا من 240 جنيهًا. كما بلغ سعر 2 فرخة 135 جنيهًا بدلًا من 150 جنيهًا، ونصف كرتونة بيض أحمر 80 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا، ونصف كرتونة بيض أبيض 77.5 جنيه بدلًا من 82.5 جنيهًا، ونصف كرتونة بيض بلدي 75 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا. أما كيس السكر الأبيض (900 جرام) فبلغ 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، وكيلو الأرز 25 جنيهًا بدلًا من 28 جنيهًا، وكيلو الدقيق الفاخر 20 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

من جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن الإقبال الكبير من أبناء بورسعيد على معرض "أهلاً رمضان" يُعد دليلًا واضحًا على نجاح المعرض في تحقيق هدفه، بتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وجودة مرتفعة وأسعار مخفضة يلمسها المواطنون، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف أن تنظيم المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

وأعرب عن ارتياحه لردود الفعل الإيجابية من المواطنين زوار المعرض حتى الآن، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الحفاظ على المستوى الحضاري المميز للمعرض، والعمل على تطويره باستمرار، مع الاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين.

وكان اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، قد افتتحا المعرض، بحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية، ووسائل الإعلام المختلفة.