رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مستوى الخدمات بمستشفى الطوارئ الجديد

كتب : عمار عبدالواحد

02:20 م 20/01/2026
سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى الطوارئ الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، للوقوف على جاهزية الأقسام المختلفة ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد يونس مدير مستشفى الطوارئ والدكتور أحمد سعيد، والدكتور محمد حسني، والدكتور عبدالباسط أحمد نواب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام والأطباء.

وخلال جولته، تابع رئيس الجامعة سير العمل داخل أقسام الطوارئ المختلفة، واطمأن على توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وكفاءة الأجهزة الطبية، وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

وشملت الزيارة تفقد غرفة الإنعاش الرئوي، ووحدات العناية المركزة، وعناية السكتة الدماغية، إلى جانب الأقسام الداخلية المتنوعة، فضلًا عن المكاتب الإدارية بالمستشفى، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتكامل المنظومة الطبية والإدارية.

والتقى النعماني، عددًا من المرضى ومرافقيهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة، موجّهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة الطبية، وتعزيز أسس التعامل الإنساني مع المرضى مؤكداً أن راحة المريض وسلامته تأتي على رأس أولويات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أن مستشفى الطوارئ الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة المستشفيات الجامعية بسوهاج، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمة طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

