تعليم المنوفية: ضبط طالبة صورت ورقة امتحان وتحرير 16 محضر حيازة هاتف

المنوفية- أحمد الباهي:

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول سير امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2026، وذلك عقب أداء الطلاب امتحان مادة العلوم بمختلف لجان المحافظة.

وأحال محافظ المنوفية واقعة تصوير امتحان مادة العلوم للشئون القانونية، بعد ضبط طالبة بحوزتها هاتف محمول داخل لجنة مدرسة المساعي الإعدادية المشتركة بإدارة قويسنا التعليمية، لقيامها بتصوير ورقة الامتحان وتداولها، بالمخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

كما جرى تحرير 10 محاضر مخالفة لحيازة الهاتف المحمول لعدد من الطلاب بذات المدرسة، فيما تحرر 5 محاضر أخرى لطلاب بإدارة السادات التعليمية، ومحضر واحد بإدارة بركة السبع، وتقرر تحويل جميع الوقائع للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة الإدارات التعليمية، ووصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة دون أي تأخير، مع توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتذليل أية معوقات حرصًا على مصلحة الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون فيما يخص سير العملية التعليمية ومنظومة الامتحانات، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي إهمال أو تقصير أو محاولات للإضرار بمستقبل الطلاب، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.