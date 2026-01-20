إعلان

تطعيم 450 كلباً ضالاً في حملة مكبرة بقرى ومدن قنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

02:54 م 20/01/2026

تطعيم الكلاب الضالة ضد السعار - ارشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، نجاحها في تحصين وتطعيم نحو 450 كلبًا ضالًا منذ انطلاق حملاتها المكبرة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للصحة العامة والرفق بالحيوان، وفق رؤية "مصر 2030" التي تتبنى استراتيجية التعامل الآمن والرحيم مع الحيوانات الضالة.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بهدف خلق بيئة آمنة للمواطنين مع الحفاظ على التوازن البيئي، ضمن خطة شاملة تغطي مختلف قرى ومدن المحافظة.

وتابع سباق، أنه تم تحصين وتطعيم قرابة 450 كلبًا ضالًا حتى الآن، باستخدام الأمصال المعتمدة، والإجراءات البيطرية السليمة، ضمن خطة دورية ومستمرة للتعامل الآمن مع الكلاب الضالة.

وأكد مدير عام الطب البيطري بقنا، أن هذا الملف يأتي ضمن الأولوية، من خلال العمل على عدة محاور أهمها التحصين والتعقيم بالإضافة إلى حملات المسح والتوعية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ومنسقي المجتمع المدني.

محافظة قنــا حملة مكبرة الحيوانات الضالة تطعيم الكلاب

