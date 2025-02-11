بالصورـ تخصيص 15 منفذًا لتلقي تظلمات طلاب الإعدادية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قرر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توفير المزيد من المنافذ والأماكن لتلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية المتضررين من نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025؛ جاء ذلك استجابة لشكاوى المواطنين وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تخصيص مقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط لهذا الغرض.

خلال زيارته المفاجئة لمقر تلقي التظلمات، رافقه حسام محمود محمد، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات بمديرية التربية والتعليم، وسها حسين، مديرة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، وعلاء خضراوي، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، ومصطفى فتحي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق.

وجه المحافظ بفتح 15 منفذًا داخل مقر المدرسة لتلقي التظلمات، مقسمة حسب النطاق الجغرافي لـ 15 مركزًا وحيًا، بالإضافة إلى تخصيص منفذ للأشخاص ذوي الهمم. جاء ذلك في ظل زيادة أعداد المتقدمين، مما تسبب في التزاحم بالمقر.

كما طالب قيادات مديرية التربية والتعليم بتيسير الإجراءات وتنظيم دخول وخروج المتقدمين للتظلمات منعًا للتكدس وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور. تستمر فترة تلقي التظلمات من الإثنين 10 فبراير ولمدة 15 يومًا، حيث يتم تقديم التظلمات ودفع الرسوم المقررة لكل مادة، وتقديم الطلبات والأوراق اللازمة، واستيفاء كافة البيانات باستمارة شئون الطلاب لتحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة.

وأشار المحافظ إلى تنظيم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية بكافة مدارس المحافظة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لضمان تحسين مستواهم العلمي والاستعداد الجيد للامتحانات النهائية. يأتي ذلك في إطار دعم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم، وخاصة التعليم قبل الجامعي، لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر قد اعتمد في وقت سابق نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22% للطلاب النظاميين والمنازل، و73.8% للإعدادية المهنية.