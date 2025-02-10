"وحدة أيادي مصر" تنظم معرضاً للحرف اليدوية بالأقصر -صور

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الأقصر - محمد محروس:

نظمت وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الأقصر، والتي تترأسها حياة عبد الرحيم، معرضًا للحرف اليدوية والتراثية على مدار يومين، وذلك في في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبإشراف المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، لتعزيز الحرف اليدوية ودعم الأسر المنتجة.

شارك في المعرض، الذي أقيم بالتعاون مع نادي سيتى كلوب وتحت إشراف مدير النادي حسين بدوي، 20 عارضًا وعارضة من الحرفيين المهرة بالمحافظة، حيث تزامن مع البطولة السنوية للميني سلة وزيارة نجمي الكرة المصرية الكابتن أسامة عرابي والكابتن عبدالستار صبري.

وشمل المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها المشغولات اليدوية مثل الكروشيه، المكرمية، الأعمال الخشبية (الأركت وخشب السرسوع)، الخرز، والكونكريت، بالإضافة إلى المخبوزات والحلويات مثل الكوكيز.