القبض على قاتل شقيقته.. تفاصيل جديدة في جريمة نجع حمادي

قنا - عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على الشاب المتهم بقتل شقيقته ذبحًا بآلة حادة سكين داخل شقة في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغا من الأهالي بأن شاب قتل شقيقته بآلة حادة داخل شقتها في شارع التحرير التابع لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع فتاة تُدعى ر، تبلغ من العمر 27 عامًا، على يد شقيقها الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

وكشفت التحريات الأولية، أن القاتل بعد تنفيذ جريمته اتجه إلى الجيران قال لهم "قتلت أختي بلغوا الشرطة".

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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