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شاب يقتل شقيقته طعنًا بآلة حادة بالرقبة في نجع حمادي شمالي قنا

03:10 ص الإثنين 10 فبراير 2025

جثة ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت فتاة مصرعها، ذبحًا على يد شقيقها، بآلة حادة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يُفيد بورود بلاغًا من هيئة الإسعاف، بمصرع فتاة إثر وجود طعنات آلة حادة في الرقبة داخل مركز نجع حمادي.

بالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة تدعى "ر"، 27 عامًا، على يد شقيقها "ح"، قام بطعنها بآلة حادة سكين في الرقبة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة.

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شاب يقتل شقيقته قنا جريمة قنا النيابة العامة أمن قنا نجع حمادي
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