‬محافظ المنوفية يوجه بإجراء عملية رباط صليبي بالمجان لشاب -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمجان داخل مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة لمريض يبلغ من العمر 20 عامًا يعاني من اصابة شديدة بالركبة اليمنى أدت إلى قطع كلى بالرباط الصليبي الأمامي.

وباشر الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، تجهيز المريض طبيا عن طريق الفحوصات المعملية والتصويرية، وتقرر دخوله العمليات لعمل إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي عن طريق المنظار باستخدام رقعة وتريه من العضلة الخلفية بنفس الطرف، وجرى تثبيت الرقعة بإستخدام زرار توافقي محمل بخيوط عالية الجهد للتعليق على جدار عظمة الفخذ الأيمن، وكذلك مسمار تداخلى ذاتي الذوبان للتثبيت من خلال نفق عظمي بأعلى عظمة الساق اليمنى.

وأضاف :" أجريت العملية بنجاح وخرج المريض للقسم الداخلي حتى يتماثل للشفاء، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن طاقم طبي على أعلى مستوي قام بإجراء العملية تحت إشراف الدكتور وليد دنيا استشاري جراحة العظام والدكتور أحمد النشار استشاري جراحة العظام، والدكتورة عزة أبو الخير اخصائي التخدير مثمنًا الدور الفعال للأطقم الطبية والفرق المعاونة ما ساهم في نجاح التدخل الجراحي.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار رعايته للفئات الأولى بالرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات المستحقة ومد يد العون ودعم القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.