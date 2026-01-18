إعلان

"أكسيوس": أمريكا ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

كتب : مصراوي

02:11 ص 18/01/2026

وكالات

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة تنفيذ خطة السلام لغزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنا في غزة من تحقيق ما لم يعتقد أحد أنه ممكن، ونعتزم مواصلة التقدم".

وبحسب مصدر الصحيفة، لم يتم التشاور مع نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة، لأنه ليس له حق التصويت في هذه المسألة.

وأضاف المسؤول: "إذا كان يريدنا أن نتعامل مع غزة، فسيكون ذلك بطريقتنا".

وفي وقت سابق، كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح بأن الإعلان عن تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لإدارة قطاع غزة لم يتم التنسيق بشأنه مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها.

يذكر أن البيت الأبيض أفاد بأن "مجلس السلام" في غزة الذي سيرأسه ترامب، يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وصهر ترامب والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت جابرييل، وفقا لروسيا اليوم.

