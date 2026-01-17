إعلان

بسبب "دفاية".. حريق يلتهم مزرعة دواجن ويتسبب في نفوق آلاف الكتاكيت بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:26 م 17/01/2026

حريق يلتهم مزرعة دواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم - حسين فتحى:

أخمدت قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالفيوم، حريق شب في إحدى مزارع الدواجن بقرية تابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، بنشوب حريق بمزرعة دواجن مساحتها 4 قراريط بقرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم.

انتقل العقيد إسلام حمدى وكيل إدارة الحماية المدنية على رأس فريق إنقاذ مكون من 4 سيارات إطفاء، وجرى محاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المنطقة المجاورة المزرعة.

وكشف مصدر أمنى، أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائى صدر من إحدى الدفايات الكهربائية، الموجودة بعنابر المزرعة، مما تسبب فى اشتعال النيران فى الأخشاب الموجودة بالمزرعة ونفوق آلاف من الكتاكيت الصغيرة، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية مزارع الدواجن الفيوم حريق بمزرعة دواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
شئون عربية و دولية

بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
أخبار مصر

سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
زووم

تركي آل الشيخ يقبل رأس فاروق حسني في حفل "Joy Awards" 2026
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي