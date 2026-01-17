الفيوم - حسين فتحى:

أخمدت قوات الإطفاء بإدارة الحماية المدنية بالفيوم، حريق شب في إحدى مزارع الدواجن بقرية تابعة لمركز الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم، بنشوب حريق بمزرعة دواجن مساحتها 4 قراريط بقرية أبو السعود التابعة لمركز الفيوم.

انتقل العقيد إسلام حمدى وكيل إدارة الحماية المدنية على رأس فريق إنقاذ مكون من 4 سيارات إطفاء، وجرى محاصرة النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المنطقة المجاورة المزرعة.

وكشف مصدر أمنى، أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائى صدر من إحدى الدفايات الكهربائية، الموجودة بعنابر المزرعة، مما تسبب فى اشتعال النيران فى الأخشاب الموجودة بالمزرعة ونفوق آلاف من الكتاكيت الصغيرة، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.