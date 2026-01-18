إعلان

طلب تعويضات 134 مليار.. ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت

كتب : مصراوي

02:05 ص 18/01/2026

إيلون ماسك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

رفع الملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، مطالبا بتعويضات مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، على خلفية اتهامهما بانتهاك اتفاقيات أساسية.

ووفقا لوثائق الدعوى التي أوردتها وكالة "بلومبرج"، يطالب ماسك بتعويضات تتراوح قيمتها بين 79 و134 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن محامي ماسك، ستيفن مولوي، قوله: "تماما كما يمكن للمستثمر المبكر في شركة ناشئة تحقيق ربح أكبر من استثماره الأولي، فإن الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها OpenAI ومايكروسوفت، والتي قد يخسرها ماسك الآن، تفوق بشكل كبير مساهمات السيد ماسك الأولية".

واستندت المطالبات المالية إلى تقدير القيمة الحالية لشركة OpenAI بنحو 500 مليار دولار. ووفقا للدعوى، يحق لماسك الحصول على جزء من هذه القيمة بعد استثماره مبلغ 38 مليون دولار للمساعدة في تأسيس الشركة الناشئة في عام 2015.

جدير بالذكر، أن ماسك غادر مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، وبعد ذلك، أسس شركته الخاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، "xAI"، كما خاض سلسلة من النزاعات القانونية والإدارية مع الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، خاصة فيما يتعلق بتحويل إدارة الشركة إلى نموذج تجاري ربحي.

وردا على الدعوى، نفت كل من OpenAI ومايكروسوفت هذه الاتهامات، واصفتين الدعوى بأنها "لا تزال غير مبررة وهي جزء من مخططه (ماسك) المستمر للملاحقة".

ويترقب المراقبون الآن تطورات هذه القضية التي قد تشكل سابقة مهمة في عالم الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيلون ماسك ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI مايكروسوفت ماسك ماسك يرفع دعوى قضائية ضد مايكروسوفت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
مصراوي ستوري

"بعد دعمها له في أمم أفريقيا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة حسام حسن
بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال وهزيمة مانشستر سيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم
زووم

حدث بالفن| حقيقة خطوبة جيهان الشماشرجي وعصام عمر ورامز جلال يُفزع النجوم
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026.. شبورة وانخفاض
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-1-2026.. شبورة وانخفاض

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي