طلب تعويضات 134 مليار.. ماسك يرفع دعوى قضائية ضد OpenAI ومايكروسوفت



وكالات

رفع الملياردير إيلون ماسك، دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI ومايكروسوفت، مطالبا بتعويضات مالية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، على خلفية اتهامهما بانتهاك اتفاقيات أساسية.

ووفقا لوثائق الدعوى التي أوردتها وكالة "بلومبرج"، يطالب ماسك بتعويضات تتراوح قيمتها بين 79 و134 مليار دولار.

ونقلت الوكالة عن محامي ماسك، ستيفن مولوي، قوله: "تماما كما يمكن للمستثمر المبكر في شركة ناشئة تحقيق ربح أكبر من استثماره الأولي، فإن الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها OpenAI ومايكروسوفت، والتي قد يخسرها ماسك الآن، تفوق بشكل كبير مساهمات السيد ماسك الأولية".

واستندت المطالبات المالية إلى تقدير القيمة الحالية لشركة OpenAI بنحو 500 مليار دولار. ووفقا للدعوى، يحق لماسك الحصول على جزء من هذه القيمة بعد استثماره مبلغ 38 مليون دولار للمساعدة في تأسيس الشركة الناشئة في عام 2015.

جدير بالذكر، أن ماسك غادر مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، وبعد ذلك، أسس شركته الخاصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، "xAI"، كما خاض سلسلة من النزاعات القانونية والإدارية مع الرئيس التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، خاصة فيما يتعلق بتحويل إدارة الشركة إلى نموذج تجاري ربحي.

وردا على الدعوى، نفت كل من OpenAI ومايكروسوفت هذه الاتهامات، واصفتين الدعوى بأنها "لا تزال غير مبررة وهي جزء من مخططه (ماسك) المستمر للملاحقة".

ويترقب المراقبون الآن تطورات هذه القضية التي قد تشكل سابقة مهمة في عالم الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وفقا لروسيا اليوم.