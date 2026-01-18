"قسد": نخوض اشتباكات مع مسلحي دمشق في المنصورة



وكالات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنها تخوض اشتباكات في بلدة المنصورة ضد من وصفتهم بـ"مسلحي دمشق"، في إشارة إلى الجيش السوري الحكومي.

أوضحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منشور عبر منصة إكس: "تخوض قواتنا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة ضد مسلحي دمشق في بلدة المنصورة، في إطار التصدي للاعتداءات وحماية الأهالي".

أضافت قسد: "ألقت قواتنا القبض على 3 أشخاص حاولوا إثارة البلبلة وزعزعة الأمن في مدينة الطبقة، من خلال إطلاق النار على منازل المدنيين، إذ اتخذت قواتنا الإجراءات اللازمة، وأعادت الأمن والاستقرار إلى المدينة".

في هذا السياق، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استسلام 64 مقاتلا ومقاتلة من قسد بعد محاصرة قوات الجيش لهم في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة.

كان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه.

وأوضح الجيش السوري، أنه سيطر على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل، وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة "سد البعث سابقا"، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات، وفقا لسكاي نيوز.