إعلان

"قسد": نخوض اشتباكات مع مسلحي دمشق في المنصورة

كتب : مصراوي

01:58 ص 18/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية قسد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أنها تخوض اشتباكات في بلدة المنصورة ضد من وصفتهم بـ"مسلحي دمشق"، في إشارة إلى الجيش السوري الحكومي.

أوضحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منشور عبر منصة إكس: "تخوض قواتنا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة ضد مسلحي دمشق في بلدة المنصورة، في إطار التصدي للاعتداءات وحماية الأهالي".

أضافت قسد: "ألقت قواتنا القبض على 3 أشخاص حاولوا إثارة البلبلة وزعزعة الأمن في مدينة الطبقة، من خلال إطلاق النار على منازل المدنيين، إذ اتخذت قواتنا الإجراءات اللازمة، وأعادت الأمن والاستقرار إلى المدينة".

في هذا السياق، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري استسلام 64 مقاتلا ومقاتلة من قسد بعد محاصرة قوات الجيش لهم في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة.

كان الجيش السوري قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه.

وأوضح الجيش السوري، أنه سيطر على مطار الطبقة العسكري بشكل كامل، وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة "سد البعث سابقا"، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قسد قوات سوريا الديمقراطية الجيش السوري يستعيد مدينة الطبقة هيئة عمليات الجيش السوري سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
أخبار مصر

أستاذ طب شرعي: العنف يولد عنفًا.. تعنيف الأطفال قد يسبب نزيفًا بالمخ وينتهي
وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)
أخبار مصر

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء -(تفاصيل)

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أخبار مصر

مصدر بـ"التنظيم والإدارة" ينفي فتح الاستعلام عن نتيجة مسابقة 2000 معلم
أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026
زووم

أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة في حفل joy awards 2026
سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة
شئون عربية و دولية

سوريا.. الجيش يعلن السيطرة على مطار الطبقة والوصول إلى مشارف الرقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: استقرار نسبي للطقس وانخفاض حاد في الحرارة ليلاً يصل إلى 7 درجات
بينهم السيسي.. من هم الرؤساء الذين دعاهم ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" بغزة؟
سد النهضة.. هل ستنجح الوساطة الأمريكية في حل الأزمة بعد فشلها في 2020؟
- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي