وكيل تعليم المنوفية يكشف لمصراوي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بدء أعمال رصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء أمس من أعمال التصحيح والمراجعة.

وأشار "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن أعمال الرصد والمراجعة من المقرر أن تستمر ليومين أو 3 أيام، بعدها ستُعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وتكون متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور.