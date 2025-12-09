نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. طوارئ واستنفار 200 معدة بالشوارع (صور)

والدة المتهم بقتل عروسه في المنوفية: "عمره ما زعلها وكان بيجبلها كفتة وإندومي"

ضربت موجة من الطقس السيء أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح غربية نشطة، تزامنًا مع بدء تأثيرات "نوة قاسم" على المدينة الساحلية.



سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى حد الصقيع خلال ساعات الليل، حيث بلغت العظمى 19 درجة مئوية، بينما انخفضت الصغرى إلى 17 درجة، وسجلت سرعة الرياح 14 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 76%.

استنفار تنفيذي وحالة طوارئ



وفي استجابة فورية لتداعيات الحالة الجوية، أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بتكليفات مباشرة لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة الميدانية المستمرة لحالة الشوارع لضمان عدم تعطل السيولة المرورية والتعامل اللحظي مع أي تجمعات للمياه.

خطة الـ 200 معدة



وميدانيًا، أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار، والتي من المتوقع استمرارها حتى غدٍ وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد "قنديل" أن الشركة انتقلت إلى وضع الاستعداد الأقصى عبر الدفع بـ 200 سيارة ومعدة لتغطية كافة المحاور؛ مقسمة إلى 150 سيارة ومعدة تمركزت بالفعل في النقاط الساخنة المعروفة بتجمع المياه، مدعومة بـ 50 سيارة ومعدة إضافية مخصصة لأعمال التطهير، لضمان أعلى معدلات الجاهزية.

إجراءات إدارية صارمة



وشملت خطة التعامل مع النوة إجراءات إدارية حازمة، حيث تقرر إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بالشركة، مع استمرار فرق الطوارئ في العمل على مدار الساعة.

وتكثف الفرق الفنية أعمالها في تطهير "الشنايش" ومطابق الصرف، وتخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات الأمطار الإضافية، ومراقبة مناسيب المصارف بدقة لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.