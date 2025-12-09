إعلان

نوة قاسم تضرب الإسكندرية.. طوارئ واستنفار 200 معدة بالشوارع (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:47 م 09/12/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    غيوم في سماء الإسكندرية (5)
  • عرض 17 صورة
    غيوم في سماء الإسكندرية (3)
  • عرض 17 صورة
    غيوم في سماء الإسكندرية (2)
  • عرض 17 صورة
    غيوم في سماء الإسكندرية (4)
  • عرض 17 صورة
    رئيس شركة الصرف الصحي يتفقد كسح مياه الأمطار (2)
  • عرض 17 صورة
    تمركز سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية (2)
  • عرض 17 صورة
    تمركز سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية (1)
  • عرض 17 صورة
    الإسكندرية تواجه نوة قاسم (2)
  • عرض 17 صورة
    الإسكندرية تواجه نوة قاسم (1)
  • عرض 17 صورة
    الإسكندرية ترفع الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة (4)
  • عرض 17 صورة
    أمطار غزيرة في الإسكندرية (4)
  • عرض 17 صورة
    أمطار غزيرة في الإسكندرية (3)
  • عرض 17 صورة
    أمطار غزيرة في الإسكندرية (2)
  • عرض 17 صورة
    أمطار غزيرة في الإسكندرية (1)
  • عرض 17 صورة
    غيوم في سماء الإسكندرية (1)
  • عرض 17 صورة
    كسح مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضربت موجة من الطقس السيء أحياء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح غربية نشطة، تزامنًا مع بدء تأثيرات "نوة قاسم" على المدينة الساحلية.


سجلت درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا وصل إلى حد الصقيع خلال ساعات الليل، حيث بلغت العظمى 19 درجة مئوية، بينما انخفضت الصغرى إلى 17 درجة، وسجلت سرعة الرياح 14 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 76%.

استنفار تنفيذي وحالة طوارئ


وفي استجابة فورية لتداعيات الحالة الجوية، أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


ووجه المحافظ بتكليفات مباشرة لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، والمتابعة الميدانية المستمرة لحالة الشوارع لضمان عدم تعطل السيولة المرورية والتعامل اللحظي مع أي تجمعات للمياه.

خطة الـ 200 معدة


وميدانيًا، أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة عمليات كسح مياه الأمطار، والتي من المتوقع استمرارها حتى غدٍ وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.


وأكد "قنديل" أن الشركة انتقلت إلى وضع الاستعداد الأقصى عبر الدفع بـ 200 سيارة ومعدة لتغطية كافة المحاور؛ مقسمة إلى 150 سيارة ومعدة تمركزت بالفعل في النقاط الساخنة المعروفة بتجمع المياه، مدعومة بـ 50 سيارة ومعدة إضافية مخصصة لأعمال التطهير، لضمان أعلى معدلات الجاهزية.

إجراءات إدارية صارمة


وشملت خطة التعامل مع النوة إجراءات إدارية حازمة، حيث تقرر إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بالشركة، مع استمرار فرق الطوارئ في العمل على مدار الساعة.
وتكثف الفرق الفنية أعمالها في تطهير "الشنايش" ومطابق الصرف، وتخفيض مناسيب البيارات لاستيعاب كميات الأمطار الإضافية، ومراقبة مناسيب المصارف بدقة لضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نوة قاسم الإسكندرية طوارئ واستنفار الطقس أمطار غزيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟
نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي
ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة