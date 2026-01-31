إعلان

إحالة 49 طالبًا بكلية علوم الرياضة جامعة بنها إلى مجلس تأديب

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:26 م 31/01/2026

جامعة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها إحالة 49 طالبًا من طلاب التعليم العام بمختلف الفرق الدراسية إلى مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بعد موافقة رئيس جامعة بنها.

وحددت الكلية يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026 موعدًا لانعقاد جلسة مجلس التأديب، داعية جميع الطلاب المحالين إلى الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر كلية علوم الرياضة، للمثول أمام المجلس المختص وسماع أقوالهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم.

وأكدت إدارة الكلية أن عدم حضور الطالب في الموعد المحدد يُعد تنازلًا عن حقه في الدفاع أمام مجلس التأديب، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعملية التأديبية داخل الجامعة.

وشددت كلية علوم الرياضة بجامعة بنها على حرصها الكامل على تطبيق القواعد واللوائح الجامعية، والحفاظ على الانضباط داخل الحرم الجامعي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية، وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية بين الطلاب.

كلية علوم الرياضة جامعة بنها

