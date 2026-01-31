جنوب سيناء - رضا السيد:

التقت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، بفريقي أوائل الطلاب المشاركين في مسابقة "أوائل الطلاب" على مستوى الجمهورية.

وأتى ذلك قبل مغادرة الطلاب المحافظة متجهين إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات المسابقة التي تُقام بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة خلال الفترة من السبت 31 يناير وحتى الاثنين 2 فبراير المقبل.

حرصت وكيلة الوزارة على تحفيز الطلاب والطالبات، وحثّهم على بذل أقصى الجهد لتمثيل جنوب سيناء بصورة مشرّفة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وكيلة الوزارة أن الفريقين المشاركين هما: فريق مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء، وفريق مدارس الأهرام الرسمية للغات ومدرسة الأمل الرسمية للغات، عقب تأهلهم خلال تصفيات قوية أُجريت على مستوى تعليم جنوب سيناء، مشددة على ثقتها في قدرات الطلاب وتميّزهم العلمي.

وكان طلاب إدارة طور سيناء التعليمية قد حققوا المركز الأول على مستوى المديرية في مسابقة "أوائل الطلاب" للمرحلة الثانوية، التي أُقيمت فعالياتها بمدرسة طور سيناء الثانوية الفندقية، بمشاركة فرق طلابية تمثل خمس إدارات تعليمية هي: طور سيناء، شرم الشيخ، أبو رديس، أبوزنيمة، ودهب.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى حرص المديرية الدائم على دعم الطلاب المتميزين وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، مؤكدة أن المسابقة لها دور فعال في اكتشاف المواهب وصقل القدرات العلمية للطلاب.