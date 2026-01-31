إعلان

بمناسبة شهر رمضان.. صرف 500 جنيه لمستحقي بيت الزكاة غدًا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:23 م 31/01/2026

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:


وجَّه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري، بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأعلن "بيت الزكاة والصدقات"، في بيان اليوم، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر فبراير 2026م، متضمنة منحة شهر رمضان، لمساعدة هؤلاء المستحقين على تحمل أعباء الحياة ومواجهة الغلاء، ويبدأ الصرف غدًا الأحد من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار "بيت الزكاة والصدقات" إلى أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج "سند" لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، كما يقدم البيت مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، الذين لا يستطيعون الحصول على خدمات علاجية أو ليس لديهم تأمين صحي.

