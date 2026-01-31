بعد زيارة مدبولي.. 10 معلومات عن أكبر مصنع سكر في العالم بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، مصنع شركة القناة للسكر بمحافظة المنيا، والذي يُعد من أكبر مصانع السكر في العالم.

ويرصد موقع "مصراوي" أبرز 10 معلومات عن مصنع شركة القناة للسكر والذي يقع في الظهير الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

1- يعتمد المصنع على مزرعة عملاقة بمحيط مساحتها 181 ألف فدان بصحراء غرب المنيا، جرى استصلاح مساحات كبيرة منها، لتمد المصنع بنحو 40% من الاحتياجات من البنجر، إذ تم زراعة نحو 14.4 ألف فدان منها بمحصول البنجر خلال موسم 2025/2026 مع إتباع أساليب ري حديثة تعتمد على نظام الزراعة الذكية مع تقنين استخدام المياه.

2- يضم المصنع صومعة كبرى، تستوعب تخزين نحو مليون طن سكر سنوياً.

3- المصنع يعمل بطاقة انتاجية تصل إلى 36 طن سكر/ يومياً ليكون بذلك ضمن أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم.

4- مصنع شركة القناة للسكر، شهد بناء محطة محولات كهرباء للربط بالشبكة المُوحدة بقدرة 350 ميجا وات، وحفر 314 بئرا جوفية بتصريفات من 300 م3 في الساعة إلى 1000 م3 في الساعة.

5- يتم تصدير مستخلصات البنجر" المولاس" للدول الأوروبية لتستخدم كمصدر للطاقة بإنتاج يمثل 6% من إجمالي البنجر الذى يتم توريده، الأمر الذى يسهم فى رفع الاقتصاد القومى المصرى وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن توفير الاعتمادات المالية لإجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات ومعدات التشغيل وتوفير قطع الغيار اللازمة للمصنع .

6- يتعاون المصنع مع 20 ألف مزارع من صعيد مصر، وسبق وأن أعلن عن مبادرة مشتركة لتوفير دعم مباشر للتجار من أهالي المنيا وزيادة المنتج المحلى لتوفير منتج السكر بأسعار تنافسية، وتحصل محافظة المنيا على النصيب الأكبر من العمالة والتى تُقدر بـ نسبة 60% من القوى البشرية بالمصنع.

7- يستخدم المصنع الطاقة الشمسية لتجفيف السكر بدلاً من الطاقة الحرارية وهو ما يعتبر مواكبة للتقدم التكنولوجي والصناعي في إنتاج السكر.أخبار ذات صلة.

8- جميع منتجات شركة القناة لصناعة السكر بدءاً من زراعة البنجر ومعالجته كيميائياً، واستخلاص السكر والمنتجات الأخرى مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وتتم داخل المصنع.

9- المصنع يقوم بإنتاج العلف الحيواني من مخلفات التصنيع وتصديره للخارج، وكذلك إنتاج المولاس الذي يستخدم كمادة أولية في صناعات تحويلية أخرى يتم تصديره بالكامل إلى الخارج .

10- يشارك مصنع القناة في دعم العديد من القطاعات المختلفة، إذ يتم تنفيذ برنامج شامل لتوعية المرأة، كما يدعم قطاع السياحة عن طريق المشاركة في تطوير استراحة تونا الجبل وكذلك تطوير ميدان معهد الأورام بمدينة المنيا، كما يتم التعاون مع جامعة المنيا فى مجال البحث العلمي في تخصصات الزراعة والعلوم والهندسة لوضع آليات لحل بعض المشكلات ومنها إطالة عمر البنجر وتصنيع الأسمدة العضوية.