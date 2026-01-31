إعلان

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:27 م 31/01/2026

انقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تلقت إسعاف الإسماعيلية التابعة لإقليم القناة، اليوم السبت، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق 36 الحربي أمام الكتيبة الثامنة.

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم (ط ط ر 3857)، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وأسفر الحادث عن إصابة إسلام فريد محمد، 23 عامًا، مقيم بالصالحية الجديدة، بكدمة في الكتف الأيمن، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليه في موقع الحادث، ورفض نقله إلى المستشفى.

كما أُصيب بدر عودة مسلم، 29 عامًا، مقيم بالقصاصين، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة في العمود الفقري، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

