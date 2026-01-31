حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة

كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة وتكون ذروة الارتفاع غدًا الأحد، نتيجة التأثر بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت "منار غانم،"، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، حيث تسجل القاهرة العظمى 25 درجة، خلال ساعات النهار، بينما تصل إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية، مع طقس دافئ على السواحل الشمالية.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح ما بين 13 و15 درجة على أغلب المحافظات، مشيرة إلى أن الإحساس بالبرودة أصبح أقل مقارنة بالأيام الماضية نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا الأحد، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الاثنين.

كما أشارت إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق، مما قد يزيد من الأتربة والرمال والشوائب العالقة.

