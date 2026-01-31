إعلان

تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس هانتا

كتب : مصراوي

03:21 م 31/01/2026

تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس هانتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أكدت تايوان أول حالة وفاة لها صلة بفيروس هانتا لهذا العام وهي لرجل في السبعينيات من عمره، كان يعيش في تايبيه.

وتوفي الرجل في 13 يناير الجاري ، بعد حوالي ثمانية أيام من ظهور أعراض الفيروس عليه. وأكدت الفحوصات المخبرية إصابته بفيروس هانتا في 22 يناير، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ولم يكن للرجل تاريخ سفر حديث، سواء داخل تايوان أو خارجها وكان يقضي معظم وقته في المنزل. ولاحظت السلطات الصحية وجود قوارض كثيرة بالقرب من مسكنه.

يشار إلى أن فيروس هانتا هو مرض حيواني المنشأ، أي ينتقل من الحيوانات إلى البشر وغالبا ما يكون ذلك عن طريق القوارض.

وتشمل الأعراض المبكرة حمى مستمرة وصداع وفقدان الشهية وقيء. وربما يظهر النزيف بعد ثلاثة إلى ستة أيام من الإصابة بالإضافة إلى وجود بروتين في البول وانخفاض ضغط الدم أو انخفاض كمية البول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أول حالة وفاة بفيروس هانتا تايوان فيروس هانتا فيروس هانتا مرض حيواني المنشأ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
أخبار العقارات

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
أخبار مصر

معارض كبرى ومنافذ.. "الزراعة" تعلن خريطة الاستعداد لشهر رمضان
الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين
زووم

الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز