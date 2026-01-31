تايوان تسجل أول حالة وفاة بفيروس هانتا

(د ب أ)

أكدت تايوان أول حالة وفاة لها صلة بفيروس هانتا لهذا العام وهي لرجل في السبعينيات من عمره، كان يعيش في تايبيه.

وتوفي الرجل في 13 يناير الجاري ، بعد حوالي ثمانية أيام من ظهور أعراض الفيروس عليه. وأكدت الفحوصات المخبرية إصابته بفيروس هانتا في 22 يناير، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ولم يكن للرجل تاريخ سفر حديث، سواء داخل تايوان أو خارجها وكان يقضي معظم وقته في المنزل. ولاحظت السلطات الصحية وجود قوارض كثيرة بالقرب من مسكنه.

يشار إلى أن فيروس هانتا هو مرض حيواني المنشأ، أي ينتقل من الحيوانات إلى البشر وغالبا ما يكون ذلك عن طريق القوارض.

وتشمل الأعراض المبكرة حمى مستمرة وصداع وفقدان الشهية وقيء. وربما يظهر النزيف بعد ثلاثة إلى ستة أيام من الإصابة بالإضافة إلى وجود بروتين في البول وانخفاض ضغط الدم أو انخفاض كمية البول.