الصور الأولى لـ محيي إسماعيل داخل دار رعاية كبار الفنانين

كتب : هاني صابر

11:35 ص 31/01/2026 تعديل في 12:22 م
    محيي إسماعيل في دار رعاية الفنانين (1)
    محيي إسماعيل في دار رعاية الفنانين (3)
    محيي إسماعيل في دار رعاية الفنانين (4)

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان محيي إسماعيل في أول يوم له داخل دار رعاية كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أصدرت بيانا أعلنت من خلاله عن نقل الفنان الكبير محيي إسماعيل من المستشفى إلى دار إقامة كبار الفنانين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الاطمئنان على حالته الصحية واستقرارها، وتحت إشراف طبي كامل.

وأضحت النقابة في بيانها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة لأعضائها من كبار الفنانين، وتقديم كل أوجه الدعم لهم، تقديرا لما قدموه من عطاء فني كبير عبر سنوات طويلة.

وأشارت النقابة إلى أنها تتابع الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بشكل مستمر، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، مؤكدة أن أبواب النقابة مفتوحة دائما للدعم في أي وقت وأي ظرف.

محيي إسماعيل دار رعاية كبار الفنانين نقابة المهن التمثيلية

