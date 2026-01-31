جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة

الأبيض يليق بها.. معلومات وصور عن إطلالة يارا السكري

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت فاطمة مرتدية بدلة باللون "البيبي بلو" بياقة عالية، من توقيع مصممة الأزياء الدومينيكية سوزيل تافيراس، والإطلالة تنسيق الاستايلست إريك إدواردو.

اعتمدت فاطمة مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبير كارلوس فالا.

اختارت خصلات شعرها الويفي بشكل منسدل على الجانبين بواسطة المصفف "ماكس باولينو".

وزُينت اللوك بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

تتميز ملكة جمال الكون 2025 بأسلوبها الراقي، حيث تظهر دائما بإطلالات أنيقة ومتنوعة بين الفساتين الطويلة والقصيرة، إضافة إلى الملابس الكاجوال.