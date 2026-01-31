إعلان

محافظ الأقصر يتابع منظومة التقنين وتحديث بيانات أملاك الدولة

كتب : محمد محروس

02:31 م 31/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة٢
  • عرض 3 صورة
    محافظ الأقصر يستقبل رئيس الهيئة العامة المصرية للمساحة١

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة المصرية، بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أشرف المفتى، مدير مديرية المساحة بالأقصر، وخالد أبو الحمد، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية.

وتناول اللقاء متابعة أعمال المنظومة الجديدة للتقنين، وموقف تسليم بروتوكول ميكنة أملاك الدولة، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة أملاك الدولة وحوكمة الإجراءات، بما يساهم في سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وميكنة أملاك الدولة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر يتابع منظومة التقنين تحديث بيانات أملاك الدولة بالأقصر المهندسة هويدا النوبي الهيئة العامة للمساحة المصرية شركة مياه الشرب بالأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورمال وأتربة
11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
أخبار العقارات

11 صورة لشقق شقق سكن لكل المصريين وديارنا بحدائق أكتوبر
هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
رياضة محلية

هادي رياض: "أتذكر هدف أبو تريكة.. وأبكي إذا خسر الأهلي بطولة"
7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"
أخبار مصر

7 نصائح مهمة لاستخدام عداد الكهرباء "الكارت" و"الوقت الصديق"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز