محافظ الأقصر يتابع منظومة التقنين وتحديث بيانات أملاك الدولة

الأقصر - محمد محروس:

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة المصرية، بحضور اللواء أ.ح مهندس أحمد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس أشرف المفتى، مدير مديرية المساحة بالأقصر، وخالد أبو الحمد، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية.

وتناول اللقاء متابعة أعمال المنظومة الجديدة للتقنين، وموقف تسليم بروتوكول ميكنة أملاك الدولة، في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة أملاك الدولة وحوكمة الإجراءات، بما يساهم في سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وميكنة أملاك الدولة لتحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.