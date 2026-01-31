وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على عدد من الطلبات الخاصة بقبول تبرعات وتغيير نشاط بعض قطع الأراضي والمباني لأغراض النفع العام، وذلك في إطار دعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أن تلك القرارات تأتي في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية والدينية؛ بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الكثافات، وتيسير حصول الأهالي على الخدمات الأساسية داخل نطاق الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمنت قرارات المجلس التنفيذي قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة ٢١١١م² بناحية بهبيت بمركز ومدينة العياط؛ لإقامة مدرسة تعليم أساسي، نظرًا لحاجة الأهالي واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب من أبناء القرية.

ووافق المجلس على طلب أحد المواطنين بتغيير استخدام قطعة أرض فضاء من سكني إلى تعليمي بالقطعة رقم ٦١ حوض الأباعد قبلي شارع كوبري والي بمنطقة القصبجي بحي جنوب الجيزة؛ لإقامة مدرسة عليها، بهدف تقليل الكثافات الطلابية.

وشملت القرارات أيضًا قبول تبرع أحد المواطنين بقطعة أرض بمساحة ١٤٠٠م² ضمن القطعة رقم ٤٥١ من ١٨٨ كدستر بحوض الخمسين نمرة (٢) بزمام قرية شنباري بمركز ومدينة أوسيم، لإقامة معهد ديني عليها.

ووافق المجلس على تخصيص مساحة ١٢٧٥م² والمقام عليها المعهد الديني الأزهري الابتدائي بالباويطي بمركز ومدينة الواحات البحرية لصالح الأزهر الشريف؛ تمهيدًا لتعلية المبنى المكون من دورين ليصبح أربعة أدوار.

وشدد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بأعمال المرافق الخاصة بالمشروعات، موجّهًا بسرعة إنهاء إجراءات تخطيط المرافق والمباني والبدء الفوري في التنفيذ؛ بما يضمن دخول هذه المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ومحمد نور الدين سكرتير عام المحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديرو المديريات والجهات المعنية.

