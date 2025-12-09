لمواجهة الطقس السيئ.. قرار مهم من محافظ الإسكندرية -صور

بالصور- محافظ الوادي الجديد في جولة مفاجئة على مخابز الخارجة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

وقال المحافظ إنه جرى تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع للتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة مستمر في الانعقاد بشكل دائم لاستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.

يشار إلى أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة ومنها الخط الساخن 114.

كانت نوة قاسم عاودت ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ليلًا.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 76%.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بمحافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ".

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الحب الممطرة للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.